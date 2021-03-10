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Сирийские военные на севере страны заблокировали движение боевой техники протурецких боевиков. Сделать это оказалось несложно – всего три ракетных удара с помощью ОТРК «Точка-У» российского производства позволили уничтожить многие тонны топлива, которые доставлялись на позиции джихадистов.

Мощный удар комплекса превратил в бушующее море огня более сотни автомобилей, которые перевозили горючее. Танки и БТР, которые Турция регулярно поставляет своим подопечным на севере Сирии, остались без топлива. Поэтому теперь они могут только стрелять, защищая те позиции, на которых находятся. Боевая техника оказалась полностью обездвиженной благодаря грамотному применению российского ОТРК.

По мнению экспертов, сейчас наступил благоприятный момент для военного контингента РФ и сирийских войск. Они могут проводить успешные операции, не опасаясь контратакующих действий со стороны джихадистов. Техника которых еще долго будет оставаться на занятых позициях, не имея возможности даже сдвинуться с места.

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