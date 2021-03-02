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В Калининграде 33-летний иностранец получил 16 лет тюремного заключения за изнасилование. Правоохранителям удалось доказать 9 эпизодов насильственных действий в отношении 11-летней падчерицы. После одного из таких преступлений школьница забеременела.

Насильника задержали в конце прошлого года. Все началось с того, что мать девочки, которая вместе с ней отправилась на медосмотр, внезапно узнала о беременности дочери. Именно она и обратилась к правоохранительным органам.

Мужчина сперва сознался в изнасиловании девочки, однако затем сменил показания и вину на суде не признал. Впрочем, от его показаний уже ничего не зависело, так как правоохранители собрали обширную доказательную базу.

Известно также, что по медицинским показателям беременность школьницы была прервана.

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