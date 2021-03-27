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Учёные обнаружили, что у осьминогов существует две фазы сна, весьма напоминающие быстрый и медленный сон у человека.

При этом при смене фазы активного сна на пассивный осьминоги изменяют свой цвет тела. Специалисты проводили наблюдение в течение нескольких дней, и всё это время снимали их на видео. Выяснилось, что в то время, пока осьминог спит, и у него пассивная фаза сна, то он имеет цвет, который практически не отличим от его обычного окраса. Также у осьминогов закрыты глаза, и они практически не двигаются.

Однако через каждые полчаса пассивный сон сменяется активной фазой. Она длится всего лишь несколько минут, во время которой осьминоги меняют свой цвет, кроме того, на коже у них проступали бугорки. Также у них двигались глаза. Предполагается, что в этот момент осьминоги видят сны.

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