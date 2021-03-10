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Для жителей Подмосковья появился сервис, при помощи которого можно проверить маршруты с действующей оплатой картой «Тройка».

Так, на некоторых маршрутах подмосковных автобусов с 1 февраля 2021 года появилась возможность оплачивать проезд картой «Тройка». Сейчас оплата картой доступна примерно в 1,5 тысячах автобусов. Отмечается, что эта возможность имеется в том транспорте, где есть стационарное оборудование. Стоимость проезда составляет 37 рублей. До сентября планируется завершить слияние московских и подмосковных транспортных карт.

Для того, чтобы при помощи сервиса узнать, действует ли транспортная карта «Тройка», нужно выбрать интересующий округ, после чего откроется список с номерами и маршрутами автобусов.

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