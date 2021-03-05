Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Telegram-канале «Репортер Руденко» появилась информация о том, что сегодня, 5 марта, ополченцы ДНР понесли потери из-за действий ВСУ в горловском направлении.

Отмечается, что вооруженные силы Украины обстреляли один из районов Донбасса, что привело к гибели одного ополченца. Несколько военнослужащих самопровозглашенной республики получили ранения. Указывается, что Киев продолжает в открытую нарушать минские договоренности, которые вступили в силу прошлым летом.

В 2020 году были введены дополнительные меры, направленные на поддержание режима прекращения огня, однако он продержался всего несколько месяцев. На данный момент украинские военные усилили обстрел населенных пунктов Донбасса. Осуществляется также активная переброска вооружения и техники к линии соприкосновения.

Вам может понравиться

Охрана Тихановской в Хельсинки не допускает к ней журналистов

Охрана Светланы Тихановской, оппозиционерки из Белоруссии, которая в настоящее время находится в Хельсинки, не допускает к ней журналистов. Ранее Тихановской удалось встретиться с Саули Ниинисте, финским лидером, а в скором

Появилось видео дозаправки Ту-142 на высоте шесть тысяч метров

В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируется дозаправка противолодочного самолета Ту-142, осуществленная на высоте около 6 километров. Соответствующую запись на своем видеоканале на YouTube разместило издание «Звезда». На опубликованных

National Interest: После модернизации эсминец Zumwalt станет ещё более опасным в бою

Три новых эсминца типа Замволт (Zumwalt) попали в беду. Первоначально задумывавшиеся как флот из более чем 30 эсминцев, машины столкнулись с задержками, сокращениями и ошеломляющим ростом затрат. Корабли рискуют отправиться
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 5 марта – переменная облачность, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 марта – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 марта – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 5 марта – переменная облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 5 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 5 марта – ясно, до 8 °C |