На Telegram-канале «Репортер Руденко» появилась информация о том, что сегодня, 5 марта, ополченцы ДНР понесли потери из-за действий ВСУ в горловском направлении.

Отмечается, что вооруженные силы Украины обстреляли один из районов Донбасса, что привело к гибели одного ополченца. Несколько военнослужащих самопровозглашенной республики получили ранения. Указывается, что Киев продолжает в открытую нарушать минские договоренности, которые вступили в силу прошлым летом.

В 2020 году были введены дополнительные меры, направленные на поддержание режима прекращения огня, однако он продержался всего несколько месяцев. На данный момент украинские военные усилили обстрел населенных пунктов Донбасса. Осуществляется также активная переброска вооружения и техники к линии соприкосновения.