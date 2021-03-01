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США используют экономический кризис в Судане, чтобы оказывать давление на Хартум. Такое мнение выразил военный историк Виктор Огнев, комментируя прибытие второго американского корабля в Порт-Судан.

Эсминец Winston Churchill добрался до города сегодня, 1 марта. 24 февраля у берегов африканского государства якорь бросил первый прибывший в регион корабль ВМС США Carson City.

По мнению Виктора Огнева, США пытаются нарушить планы России по строительству на берегу Красного моря пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота. Он считает, что после соглашения о размещении российской базы в Порт-Судане, Вашингтон резко активизировался.

«Буквально за три месяца страну исключили из списка спонсоров терроризма, в котором она значилась с 1993 года, ее посетили представители AFRICOM, а теперь за неделю в Порт-Судан прибывает уже второй военный корабль», – сказал он.

По словам эксперта, экономических продвижений в американо-суданских отношениях нет. Прогресс лишь в военной сфере.

«В Вашингтоне используют экономический кризис в своих интересах. Хартум надеется получить финансовую помощь, а значит он становится в зависимое положение, где ему уже можно диктовать условия», – добавил Огнев.

В настоящий момент, по мнению эксперта, все действия США выглядят только как попытка опередить Россию в регионе.

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