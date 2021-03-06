Врач Альберт Гимранов, являющийся заведующим отделения маммологии и пластической хирургии РКОД, рассказал о пластике груди.

Как он отметил, в РКОД есть возможность сделать пластику после проведения операции по удалению рака груди. Согласно его словам, во время удаления опухоли и лимфоузлов может быть ситуация, когда грудь останется. Если же это невозможно, делаются онкопластические операции. В один этап врачи решают хирургическую и эстетическую проблему.

Говоря о ситуации, когда здоровая женщина делает пластику груди, врач отметил две тенденции. Первая из них – когда операцию проводят медийные личности, которым важна внешность. Также нередки ситуации, когда люди, насмотревшись Instagram, хотят делать операцию, но не могут это объяснить. Гимранов указал, что порой люди идут на операцию бездумно.