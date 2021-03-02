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В 2020 году Владимир Путин объявил новый налоговый режим, которым могут воспользоваться россияне, задекларировавшие контролируемые иностранные компании (КИК).

К ним относятся организации, где как минимум 25% принадлежат резидентам из России. Согласно старым правилам, эти компании выплачивали налог в России, если их годовая прибыль составляла более 10 миллионов рублей.

Теперь же компании могут платить фиксированную сумму, которая составляет пять миллионов рублей. Кроме того, они могут не раскрывать свою отчётность. Правило, как отмечается, сразу же после объявления было названо «подарком для списка Forbes».

Указывается, что по прежним правилам в 2020 году было получено около 4-х миллиардов рублей. Теперь же было получено ещё 1,3 миллиарда рублей, но ФНС лишилась возможности изучения отчётности об иностранных активах российских бизнесменов. Отмечается, что предложением воспользовались около 260 предпринимателей.

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