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Охрана Светланы Тихановской, оппозиционерки из Белоруссии, которая в настоящее время находится в Хельсинки, не допускает к ней журналистов.

Ранее Тихановской удалось встретиться с Саули Ниинисте, финским лидером, а в скором времени она проведет переговоры с Пеккой Хаависто и Санной Марин, руководителем МИД и главой правительства Финляндии соответственно. Когда оппозиционерка выходила из гостиницы President, к ней попытался подойти журналист РИА Новости, однако он тут же был остановлен русскоговорящим охранником.

Помощница Тихановской попросила корреспондента впредь не пытаться подобным образом задавать вопросы политику, призвав его заранее согласовывать интервью с пресс-службой. Однако в рамках онлайн-конференции с прессой, прошедшей в одном из финских вузов, оппозиционерка проигнорировала вопросы, заданные журналистами из России.

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