4 марта начал работать телеканал «Первый космический», созданный «Роскосмосом» и телекомпанией «Первый ТВЧ».

На представлении канала его создатели пообещали, что основу трансляций составят научно-популярные передачи, темой которых станет Космос и его устройство, и фильмы на эту тему. Кроме того, было обещало рассказывать о работе «Роскосмоса», и вести прямые трансляции, к примеру, с МКС.

Однако уже в первый день работы телеканала зрителям показали сериал «Тайны космоса». Несмотря на то, что он заявлен как документальный, в первой серии сообщалось, что древнеегипетские божества являлись пришельцами с Венеры, о чём говорил Платон. Во второй серии заявлялось, что под земной корой расположены полости, заполненные водой, и они являются некими аналогами чёрных дыр. Кроме того, утверждалось, что если эти воды выйдут на поверхность, то это приведёт к гибели человечества.