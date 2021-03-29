В Канаде выразили восхищение российским мотоциклом Ural Gear Up 2021 года выпуска.

Статья о мотоцикле была опубликована на портале HotCars. Как было отмечено, предшественники современной модели были разработаны ещё перед Великой Отечественной войны. Как сообщается, СССР при помощи посредников купили немецкие BMW R71, и на их основе создали М-72.

Одним из важных качеств автор портала называет даже не технические характеристики модели, а атмосферу. Так, указывается, что винтажный вид мотоцикла привлекает толпу, и езда на нём является вневременным и интуитивным опытом. В целом, мотоцикл был назван одним из любимых аппаратов.

Современные модели обладают 750-кубовым оппозитным двигателем. Его мощность составляет 41 л.с. Также имеются дисковые тормоза и электронный впрыск топлива, подключаемый привод коляски. Автор статьи также отмечает простоту и надёжность