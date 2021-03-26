Норвежское правительство не дало возможности компании Rolls-Royce Group продать завод Bergen Engines российскому «Трансмашхолдингу». Пресс-служба Кабмина пояснила, что было принято решение остановить сделку, чтобы не создавать угрозу национальной безопасности.

Представители компании ТМХ заявили, что в процессе подготовки сделки каких-либо предпосылок к нарушениям законов о национальной безопасности Норвегии обнаружено не было.

Российская компания «Трансмашхолдинг» намеревалась приобрести завод, который в настоящий момент производит газопоршневые и дизельные двигатели. Стоимость предприятия не раскрывалась, но в АНБ Норвегии заявили, что она составляет около 180 миллионов долларов.

ТМХ заявила в ответ на блокировку сделки, что готова предпринять необходимые меры для того, чтобы действие закона о безопасности Норвегии не распространялось на продажу предприятия.