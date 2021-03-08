Натовские конструкторы много лет бьются над созданием аналога российской скоростной торпеды «Шквал», однако повторить успех этого боеприпаса им не удается, пишет американское издание The National Interest.

Эксперты сообщают, что торпеда ВА-111 превратилась в смертоносное оружие благодаря своей огромной скорости, составляющей до 200 узлов. В сравнении с другими боеприпасами, не способными выжимать из себя более 50 узлов она стала настоящим достижением российских конструкторов. И привлекла пристальное внимание Запада.

Соединенные Штаты бьются над секретом торпеды еще с 1997 года. Американские специалисты отлично понимают, что Россия задействовала в конструкции «Шквала» ракетный двигатель, который и обеспечивает высокую скорость. Однако создать аналог все равно не удается.

В статье, которую перевел портал “ПолитРоссия”, говорится, что неудача постигла и немецких конструкторов, в 2004 году громко заявлявших о своей торпеде «Барракуда». Она якобы должна была превзойти ВА-111. Однако как эти заявления, так и сам новейший боеприпас оказался неспособным это сделать. В России же модернизированный и приведенный в соответствие с современными требованиям «Шквал» успешно применяется по сей день.