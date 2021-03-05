Китайские военные недавно опубликовали уведомление, предлагающее исследователям разработать оружие, которое по звуку похоже на электромагнитную рельсовую пушку, использующую магнетизм вместо пороха для стрельбы снарядами. Соответствующая разработка ведется несколькими странами. Но на самом деле развертыванию рельсотрона мешали размеры оружия и огромное количество электроэнергии, необходимой для приведения снаряда в движение до скорости более 7 Махов. Например, несмотря на годы исследований и огромные суммы, ВМС США смотрит менее оптимистично на установку рейлганов на свои боевые корабли. Об этом пишет иностранный журнал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Но китайские ученые считают, что намагниченная плазменная артиллерия будет настолько легкой и энергоэффективной, что ее можно будет устанавливать на танки.

«Приглашаем к участию в тендерах на проверку теории и системы запуска для намагниченной плазменной артиллерии», – сообщает китайское государственное издание Global Times. «Звучит, как выдержка из научно-фантастического фильма, но, вероятно, оно будет стрелять не высокоэнергетической плазмой, а снарядами сверхвысокой скорости».

Но как именно работает намагниченная плазменная артиллерия? Global Times услужливо отметила, что патент, одобренный Китаем, доступен на Google Patents. Вот выдержка из него:

Изобретение раскрывает намагниченную плазменную артиллерию. В артиллерийском корпусе создается магнитное поле, направление магнитного поля указывает на артиллерийский порт по направлению оси артиллерийского корпуса, напряженность магнитного поля постепенно снижается от внутренней стенки артиллерийского корпуса к оси, и газ в корпусе может быть ионизирован в плазму для образования слоя плазменной оболочки на внутренней стенке корпуса под действием магнитного поля во время запуска артиллерийского орудия. Слой намагниченной плазменной оболочки, сформированный на внутренней стенке трубы корпуса намагниченной плазменной артиллерии, имеет анизотропные характеристики напряжений и функцию теплоизоляции, а затем радиальная сила для трубы корпуса артиллерии значительно снижается.

Другими словами, намагниченный слой плазмы защищает ствол пушки от износа и нагрева и позволяет снаряду достигать более высокой скорости запуска.

Китайский военный аналитик Вэй Дунсю сказал Global Times, что новая технология «расширит дальность действия обычной 155-миллиметровой самоходной гаубицы с 30-50 километров до 100. Плазменный слой может также уменьшить трение между стволом и патронами, делая оружие более точным».

Деннис Киллинджер, почетный профессор физики Университета Южной Флориды, назвал эту идею «интригующей». «Разработка кажется возможной», – заявил он. «Мой главный вопрос – каков срок службы плазмы и достаточно ли ее во время запуска внутри ствола».

Это также другой подход, чем рейлган. «Это не ответвление классической техники рельсотрона, поскольку рельсотрон – это больше подход с линейным двигателем (движущееся магнитное поле), использующий фиксированный статор (то есть пулю), аналогичный линейным ускорителям, используемым для новых американских горок. В этой новой запатентованной технологии используется плазма, которая взаимодействует с магнитным полем и служит вкладышем для ствола».