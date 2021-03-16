читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В последние несколько месяцев целый ряд стран НАТО активно строит планы и разрабатывает сценарии «захвата» Калининграда, которые не могут не беспокоить Россию. Особенно рьяно на этот регион претендует Польша, которая и учения по вторжению в Калининградскую область уже проводила, и к США обращалась, чтобы призвать Вашингтон скорее снабжать оружием Литву, Эстонию и Латвию.

Впрочем ничего из этого результатов Польше пока не принесло. Штабные учения показали, что Россия быстро отобьет атаку и через 4 дня дойдет до Варшавы, а вооружение в Прибалтику так и не поставляется. Но даже если США ее вооружит, ни у одного из трех государств не хватит ни возможностей, ни сил, чтобы начать конфликт или вмешаться в реальные боевые действия.

На основании этого можно сделать вывод, что все планы и сценарии – это лишь разговоры о гипотетической войне. На самом деле НАТО не будет предпринимать в отношении Калининградской области никаких активных действий, чтобы не получить симметричный ответ.

Вам может понравиться

Норвежский политик объяснил право Крыма на воссоединение с Россией

Если отбросить эмоции и логично поразмыслить над воссоединением Крыма с Россией, то никакой аннексии или оккупации там обнаружить не получится, уверен бизнесмен и политик из Норвегии Хендрик Вебер. Он заявил,

ВСУ срочно развернули на Донбассе более пяти комплексов ЗРК С-300В1

Генштаб Украины озаботился защитой своих наземных подразделений в Донбассе от воздушного нападения. В срочном порядке на линию разграничения были переброшены зенитно-ракетные комплексы С-300В1, сообщает издание Dat Viet. Авторы публикации говорят

В Народной милиции ЛНР рассказали о несостоявшемся наступлении ВСУ 15 марта

Прогнозы экспертов и журналистов на то, что Украина 15 марта начнет наступление на самопровозглашенные республики Донбасса, не оправдались, рассказал подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он сообщил, что ситуация
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 марта – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 16 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 марта – пасмурно, до 4 °C | Королев: погода, 16 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 16 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 16 марта – пасмурно, до 7 °C |