В последние несколько месяцев целый ряд стран НАТО активно строит планы и разрабатывает сценарии «захвата» Калининграда, которые не могут не беспокоить Россию. Особенно рьяно на этот регион претендует Польша, которая и учения по вторжению в Калининградскую область уже проводила, и к США обращалась, чтобы призвать Вашингтон скорее снабжать оружием Литву, Эстонию и Латвию.

Впрочем ничего из этого результатов Польше пока не принесло. Штабные учения показали, что Россия быстро отобьет атаку и через 4 дня дойдет до Варшавы, а вооружение в Прибалтику так и не поставляется. Но даже если США ее вооружит, ни у одного из трех государств не хватит ни возможностей, ни сил, чтобы начать конфликт или вмешаться в реальные боевые действия.

На основании этого можно сделать вывод, что все планы и сценарии – это лишь разговоры о гипотетической войне. На самом деле НАТО не будет предпринимать в отношении Калининградской области никаких активных действий, чтобы не получить симметричный ответ.