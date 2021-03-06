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На севере Сирии неизвестные атаковали сразу два объекта топливной инфраструктуры страны. В результате этих атак серьезно пострадали нефтеперерабатывающий комплекс, а также известный топливный рынок.

Сперва мощная ракетная атака потрясла стоянку бензовозов в населенном пункте Джараблюс, которая контролируется Сирийскими демократическими силами и протурецкими боевиками. В результате удара было уничтожено несколько машин, а также погибло три человека. Еще 18 получили ранения разной степени тяжести. По предположениям, атака проводилась с использованием ракет «Точка У».

Второй удар был нанесен неподалеку от населенного пункта Тархин, где находится крупный комплекс по переработке нефти, контролируемый протурецкими силами. Атака спровоцировала сильный пожар. Эксперты считают, что частичное разрушение данных объектов заставит Турцию и связанные с ней вооруженные формирования временно прекратить контрабанду нефти.

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