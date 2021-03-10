Пока не идентифицированная система радиоэлектронной борьбы нарушила работоспособность навигационных спутниковых систем сразу над тремя странами – Ливией, Израилем и Сирией. Сообщается, что произошло это одномоментно, поэтому воздействие комплекса РЭБ было чрезвычайно мощным.

Информацию об инциденте сообщил портал Avia. Pro, ссылающийся на мониторинговые ресурсы. По его информации, навигационные системы исправно работали примерно до полуночи 10 марта, однако потом возможность отслеживать перемещения самолетов исчезла почти на полтора-два часа.

Эксперты предполагают, что радиоэлектронный удар был нанесен из Дамаска либо прилегающих к нему населенных пунктов. Все дело в том, что незадолго до полуночи над Сирией в очередной раз появились израильские истребители, наносящие удары по территории арабского государства. Не исключено, что комплекс РЭБ был активирован, чтобы не дать им производитель обстрелы.