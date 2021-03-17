Константин Блохин, научный работник РАН, рассказал о последствиях для Британии в случае начала ядерной войны с Российской Федерацией.

Согласно словам военного эксперта, ядерный конфликт с участием РФ с большой вероятностью станет последней войной на Земле. Он добавил, что планы британских властей демонстрируют начало очередной гонки вооружений, которую хотят навязать КНР и России. Тем самым страны Запада пытаются провернуть тот же трюк, что и с СССР, то есть они собираются обанкротить своих противников.

С этой целью были также введены различные санкции. Ранее в Британии опубликовали новую стратегию, связанную с оборонной политикой и рассчитанную на ближайшие три десятилетия. В ней указывается необходимость увеличения ядерного потенциала страны.