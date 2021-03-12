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Минувшей ночью всего в 45 километрах от Ялты был замечен натовский самолет. Эксперты издания Avia.Pro идентифицировали его как разведчик Boeing RC-135W Королевских ВВС Великобритании.

Сообщается, что самолет взлетел с аэродрома на британской базе Waddington и по всем расчетам, направлялся на Украину. Однако затем он слегка подкорректировал курс и оказался в 20 километрах от российских границ.

По мнению экспертов, самолет выполнял разведывательную миссию, чтобы получить какую-либо информацию о подготовке РФ к защите Донбасса при возможном наступлении ВСУ. Однако они так и не поняли, почему операция проводилась в ночное время.

Официального подтверждения провокационного полета Boeing RC-135W от российского оборонного ведомства пока нет. Однако точно известно, что истребители ВКС РФ, базирующиеся в Крыму, на перехват самолета-разведчика не поднимались.

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