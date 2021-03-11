Россия слишком хорошо справляется с ответами на провокации НАТО вблизи своих границ, поэтому Североатлантического альянса необходимо предпринимать какие-то меры для блокировки ее активности, считает американский военный эксперт Джеймс Фогго. С ним полностью согласны руководители ВМС сразу нескольких натовских государств.

В настоящий момент они спешно разрабатывают стратегию, которая позволит перекрыть для российских боевых кораблей проливы Гибралтар и Босфор. Также предпринимаются попытки частично заблокировать ВМФ РФ в Арктике. Все это осуществляется ради того, чтобы не дать РФ доступ к Атлантике.

Эксперты предполагают, что все эти действия выполняются в угоду Соединенным Штатам, которые почувствовали серьезную угрозу для себя. Все дело в том, что до конца 2021 года Россия намерена принять на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон». Разгоняющиеся до скорости 8 чисел Маха боеприпасы способны преодолевать расстояния до полутора тысяч километров. Что позволяет из любой точки Атлантического океана нанести удар по США.

Именно поэтому Вашингтон делает все возможное, чтобы заблокировать России выход в Атлантику, и привлекает к решению данной задачи других своих союзников.