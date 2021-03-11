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НАТО строит взлетно-посадочную полосу за полярным кругом, намереваясь перехватить инициативу в Арктике у России, рассказывают авторы издания Avia.Pro. По их словам, в основном на новой авиабазе будут размещаться беспилотные аппараты для ведения разведки, а также транспортные самолеты. Однако не исключено появление здесь истребителей и бомбардировщиков Североатлантического альянса.

Запад давно косо поглядывает на Россию из-за ее явного превосходства в Арктике и разрабатывает стратегии, чтобы каким-то образом вытеснить ее оттуда. Сделать это будет неимоверно трудно, так как у РФ в условиях вечной мерзлоты имеется хорошо развитая инфраструктура.

Точные сроки окончания строительства натовской авиабазы еще неизвестны, однако сразу несколько стран уже изъявили желание использовать ее для своих целей.

Эксперты считают, что нельзя исключать появление на базе американских самолетов P-8A Poseidon, которые применяются альянсом для наблюдения за действиями России в других регионах мира. Впрочем, они как раз не очень приспособлены к особым климатическим условиям Арктики.

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