В издании Avia.pro отмечают, что на территории Румынии, неподалеку от Крыма, силы НАТО принялись за развертывание американских ОТРК HIMARS, оснащенных 54 ракетами M57.

Журналисты ссылаются на данные, полученные из единого Центра исследования мировой торговли оружием. Отмечается, что дальность поражения данных ракетных комплексов составляет примерно 300 километров. Они размещены под румынским городом Фокшаны. Ранее страна не обладала подобным вооружением.

Согласно словам военных экспертов, указанные тактические ракеты несут огромную опасность для Крыма, так как они смогут без проблем долететь до территории полуострова. Специалисты считают, что теперь РФ постарается усилить систему ПВО в данном регионе.