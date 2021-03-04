Семейство пулеметов Калашникова (ПК) советской разработки было первоначально выпущено в 1961 году и используется до сих пор. Его стандартный боеприпас был разработан еще раньше – в 1891 году. Об этом пишет издание National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

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Пулеметы семейства ПК были разработаны на основе немецкой инновации – пулемета общего назначения, которым могли управлять группы из одного или двух человек, как единые пулеметы, использовавшиеся в Европе во время Второй мировой войны.

До ПК Советский Союз имел два основных пулемета: СГ-43 и ДПМ. СГ-43 был очень громоздким и тяжелым, и для переноски оружия, боеприпасов и установки требовалось не менее двух человек.

В отличие от этого, ДПМ управлялся одним человеком и был довольно прочным, но его большие барабанные магазины также были громоздкими и ненадежными. ДПМ также был очень длинным и не маневренным.

Из-за использования барабанных магазинов его скорострельность была сравнительно низкой по сравнению с другими пулеметами той эпохи с ленточным питанием. Сошки ДПМ также были хрупкими.

Классический выбор

Советский Союз обратился к знаменитому оружейному конструктору Михаилу Калашникову, прославившемуся АК-47, для разработки замены пулеметов времен Второй мировой войны.

Калашников решил использовать некоторые конструктивные особенности автоматов серии АК. Однако используемый патрон был даже старше. Из-за проверенной конструкции и большого количества широко доступных излишков был выбран патрон 7,62х54 мм R.

7,62х54 мм R был первоначально разработан в 1891 году для обслуживания царских армий, которые были оснащены винтовками Мосина. Его характеристики были сопоставимы с патроном 30-06, который с отличием служил Соединенным Штатам во Второй мировой и в Корейской войне.

Хотя это картридж с ободком, то есть у него имеется выступающая кромка в основании картриджа, это не доставляет проблем. Это самый старый серийный картридж, который все еще находится в производстве.

Крепкий

ПК прочный и надежный, а также относительно легкий. С сошками он весит меньше девяти килограмм, что вполне приемлемо для одного солдата. Его легко узнать по деревянному прикладу цвета ржавчины и пистолетной рукоятке в стиле АК. Он поставляется со вторым стволом для облегчения быстрой смены при длительной стрельбе. Большая часть ствольной коробки штампована, а не фрезерована, чтобы быть легче и дешевле/быстрее в производстве.

ПКМ

В 1969 году вариант ПКМ был введен в советские арсеналы. ПКМ облегчен, весит всего 7,5 кг с сошками. Он все еще находится на вооружении России, где он служит в качестве оружия для экипажа танков и до сих пор является стандартным боевым автоматом в российской армии.