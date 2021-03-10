Многосторонняя система управления и географическое положение Соединенных Штатов позволяют им на равных с Россией и Китаем разрабатывать арктический регион, а в отдельных аспектах, и опережать эти государства. Однако для этой цели США необходимо обеспечить круглосуточное присутствие в Арктике, уверены эксперты издания The National Interest.

По их словам, это понял еще Дональд Трамп, администрация которого предприняла ряд мер для расширения военного присутствия Америки в арктическом регионе. Одной из них, к примеру, была аренда двух ледоколов, позволивших существенно увеличить возможности Соединенных Штатов. Также с легкой руки Трампа был восстановлен Второй флот, ранее создаваемый специально для проведения операций в Арктике.

Авторы статьи рекомендуют новому президенту Джо Байдену продолжать начатое Трампом дело. В первую очередь он должен вкладывать средства в дальнейшее усиления военного контингента, а также требовать, чтобы все страны-конкуренты соблюдали правила судоходства в регионе, давно установленные Арктическим советом.

Журналисты отмечают, что таяние льдов, вызванное климатическими изменениями на планете, превращают Арктику в весьма привлекательный район. Здесь под вечной мерзлотой должны скрываться залежи драгоценных металлов, месторождения углеводородов, а также редкоземельные металлы, которые необходимы всем без исключения странам для развития электронных технологий.