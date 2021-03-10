читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Многосторонняя система управления и географическое положение Соединенных Штатов позволяют им на равных с Россией и Китаем разрабатывать арктический регион, а в отдельных аспектах, и опережать эти государства. Однако для этой цели США необходимо обеспечить круглосуточное присутствие в Арктике, уверены эксперты издания The National Interest.

По их словам, это понял еще Дональд Трамп, администрация которого предприняла ряд мер для расширения военного присутствия Америки в арктическом регионе. Одной из них, к примеру, была аренда двух ледоколов, позволивших существенно увеличить возможности Соединенных Штатов. Также с легкой руки Трампа был восстановлен Второй флот, ранее создаваемый специально для проведения операций в Арктике.

Авторы статьи рекомендуют новому президенту Джо Байдену продолжать начатое Трампом дело. В первую очередь он должен вкладывать средства в дальнейшее усиления военного контингента, а также требовать, чтобы все страны-конкуренты соблюдали правила судоходства в регионе, давно установленные Арктическим советом.

Журналисты отмечают, что таяние льдов, вызванное климатическими изменениями на планете, превращают Арктику в весьма привлекательный район. Здесь под вечной мерзлотой должны скрываться залежи драгоценных металлов, месторождения углеводородов, а также редкоземельные металлы, которые необходимы всем без исключения странам для развития электронных технологий.

Вам может понравиться

ОТРК “Точка-У” превратили в груду металлолома сотни танков и БТР протурецких боевиков в Сирии

Сирийские военные на севере страны заблокировали движение боевой техники протурецких боевиков. Сделать это оказалось несложно – всего три ракетных удара с помощью ОТРК «Точка-У» российского производства позволили уничтожить многие тонны

Переброска украинских танков на Донбасс попала на видео

В последнюю пару недель в сети распространяется информация о том, что Украина стягивает боевую технику на Донбасс, намереваясь перейти в полномасштабное наступление. На Телеграм-канале «Военный обозреватель» появилось видеодоказательство этого. На

The National Interest: Россия ответит ядерным ударом на любую угрозу со стороны НАТО

Любая ракета, выпущенная по российской территории, будет расценена как угроза ядерной атаки. Поэтому РФ моментально нанесет ответный удар с применением стратегических боеприпасов, сообщают авторы американского издания The National Interest. Эксперты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -18 °C | Армавир: погода, 10 марта – небольшой снег, до 0 °C |