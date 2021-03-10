Японские морские силы самообороны все больше напоминают бывший Императорский флот Японии, но в меньших размерах. Флот состоит из 154 судов и 346 самолетов. В 2000 году он был четвертым по величине военно-морским флотом в мире по тоннажу и, вероятно, будет только увеличиваться в размерах. Статья об этом была опубликована на иностранном портале National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

В декабре 2018 года Токио одобрил план модификации своих двух вертолетоносцев класса Izumo для установки на борт реактивного истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II. Эти модификации позволят Японии впервые со времен Второй мировой войны эксплуатировать плосковерхие самолеты с неподвижным крылом. Японское правительство также объявило, что в рамках своего рекордного оборонного бюджета приобретет дополнительные самолеты F-35.

Планируется довести количество F-35A до 105 и F-35B до 42. Таким образом Япония станет крупнейшим эксплуатантом истребителей-невидимок пятого поколения за пределами Соединенных Штатов.

Не линкоры, а кое-что получше

Один из типов боевых кораблей, которые морские силы самообороны Японии не будут использовать – это линкор, и нет никаких планов по созданию версии суперлинкора Yamato 21-го века.

Однако, согласно недавнему отчету TheDrive со ссылкой на японские СМИ, Токио сейчас рассматривает возможность приобретения двух «суперэсминцев». Такие военные корабли, как и модифицированные плосковерхие самолеты, могут противоречить Конституции Японии 1947 года, которая отвергала войну, но также предполагается, что японские вооруженные силы поддерживаются в целях самообороны.

В этом случае, однако, суперэсминцы послужили бы заменой паре планируемых наземных систем Aegis Ashore. Работа над ними была приостановлена из-за технических проблем, повышения затрат и внутренней критики. Эсминцы будут ориентированы на противоракетную оборону, в первую очередь из Северной Кореи, и будут оснащены версией боевой системы Aegis, которая имеет радар обнаружения дальнего действия AN/SPY-7 от Lockheed Martin. Эта платформа изначально предназначалась для береговой системы Aegis.

Nikkei Asia сообщило, что финансирование модификаций системы AN/SPY-7 будет выделено в финансовом бюджете Японии на 2021 год.

Хотя ожидалось, что министерство обороны одобрит эти корабли, на основе промежуточного отчета, который должен быть представлен позднее в этом месяце по результатам технического исследования, официальные лица также рассмотрели вариант военного корабля специального назначения, который мог бы использоваться для перехвата ракет. Однако, несмотря на то, что такое судно было бы дешевле, оно могло быть гораздо более уязвимым для подводных и воздушных атак.

Другое соображение заключается в том, что, хотя северокорейские ракеты рассматриваются как основная угроза, у Японии есть другие приоритеты, включая патрулирование Восточно-Китайского моря из-за усиления китайских действий, а новые эсминцы, оснащенные Aegis, могут стать практическим дополнением к флоту за счет их маневренности и защищенности.

Одной из нерешенных проблем может быть персонал. Токио выбрал систему Aegis Ashore для решения проблемы нехватки людей, но теперь морские силы могут нуждаться в дальнейшем расширении за счет добавления новых боевых кораблей.

Новый класс

Однако в центре внимания остается вопрос о том, предпочтет ли Токио построить новый военный корабль или производную от судов, которые в настоящее время входят в состав флота. TheDrive процитировал сообщение токийского агентства Kyodo News, в котором говорилось, что правительство рассматривает возможность создания судна со стандартным водоизмещением около 8000 тонн, однако оно будет больше, чем нынешний класс Maya, имеющий водоизмещение 8200 тонн.

Класс Maya является модифицированной версией Atago, а головное судно Maya было введено в эксплуатацию 19 марта 2020 года. Второе судно Haguro планируется ввести в эксплуатацию в марте следующего года. Эти корабли также были разработаны для усиления возможностей Японии по защите от баллистических ракет, но теперь кажется, что Токио планирует расширить функции.