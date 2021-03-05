Три новых эсминца типа Замволт (Zumwalt) попали в беду. Первоначально задумывавшиеся как флот из более чем 30 эсминцев, машины столкнулись с задержками, сокращениями и ошеломляющим ростом затрат. Корабли рискуют отправиться в Лету, но у них есть шанс стать снова актуальными, взяв на себя новую роль – незаметного убийцы кораблей. Статью об этом публикует иностранный портал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Эсминцы типа Замволт изначально задумывались как флот из 32 эсминцев, предназначенных для поражения целей вдали от суши с помощью высокоточных гаубичных снарядов. Частично разработанные для поддержки высадки морских пехотинцев Корпуса морской пехоты США, Zumwalt должны были восполнить недостаток крупнокалиберной огневой мощи, вызванный списанием эсминцев типа Айова.

К сожалению, из-за перерасхода средств и технических проблем Пентагон сократил количество Замволтов до трех кораблей. Хуже того, служба решила, что дальнобойные снаряды, которые оправдали эти корабли, слишком дороги для покупки. Это ставит оставшийся флот в невыгодное положение для поддержки будущих высадок с моря, поскольку, вероятно, рядом будет находиться только один корабль.

Тем временем ВМС США наблюдают стремительный рост военно-морского флота Народно-освободительной армии (PLAN). Еще в 2000 году PLAN едва ли был силой, с которой можно считаться, когда класс Замволт находился на ранней стадии разработки. Сегодня Пентагон описывает PLAN как «крупнейший военно-морской флот в Азии, имеющий более 300 надводных кораблей, подводных лодок, десантных кораблей и патрульных кораблей».

Скрытный характер класса Замволт, конструкция которого сводит радиолокационную сигнатуру корабля к небольшой рыбацкой лодке, позволяет действовать в водах противника. Вместе с большим магазином ракет Zumwalt мог стать идеальным военным кораблем для агрессивной противовоздушной защиты. Действуя как одинокий волк, но полностью подключенный к боевой сети ВМС США, Замволт может выследить и уничтожить вражеские оперативные группы повсюду.

Преобразование начнется с удаления двух 155-миллиметровых гаубиц на носовой части и замены их большим полем из Mk.41, системой вертикального пуска. Каждая Mk.41 может использовать одну ракету, которой в данном случае будет новая противокорабельная ракета большой дальности (LRASM). Удаление орудий освободило место для двухсот Mk.41, что привело к большей огневой мощи, чем у подлодок с управляемыми ракетами класса Огайо. Комбинация скрытного корабля и скрытых противокорабельных ракет, управляемых искусственным интеллектом, превратила бы класс в грозного противника. В качестве альтернативы, около двухсот шахт можно было бы заполнить тактическими ракетами «Томагавк» для наземной атаки.

Замволт по необходимости должен действовать в одиночку, так как вражеские сенсоры легко обнаружат эскорт. К счастью, сочетание корабельной многофункциональной РЛС AN/SPY-3 и ракет SM-2 и ESSM создает мощный комплекс самообороны. 80 Mk.57, уже установленных на борту корабля, будут зарезервированы для оборонительного оружия. 80 шахт могут обеспечить эшелонированную защиту с помощью комбинации зенитных ракет средней дальности Standard SM-2 и ракет малой дальности Evolved Sea Sparrow (ESSM). Если более новая ракета класса «земля-воздух» SM-6 подходит для Mk.57, второстепенная противокорабельная роль SM-6 дала бы Замволт резервное противокорабельное оружие для использования против вражеских судов, не имеющих LRASM.

Это не значит, что для атаки Zumwalt вообще не нужно будет сопровождение. Как и предполагалось, на эсминце не будет активных систем противолодочной обороны. Подобно авианосной ударной группе, одна или две атомные подводные лодки могут сопровождать Замволт, прикрывая от подводных угроз. Подводные лодки также могут наносить диверсионные удары по целевым группам противника и разведывать воду впереди в поисках надводных сил противника.

Ключом к успеху Замволт в качестве охотника-убийцы будет правильная связь с остальным флотом. Корабль будет получать отчеты о наблюдениях со спутников. Zumwalt может найти и отслеживать целевую группу противника, устраивая засаду, даже без включения радара или отправки беспилотников. Как следствие, сеть поможет сохранить Замволт в живых, позволяя ему перехитрить противников.

Создание того, что можно было бы назвать американским карманным линкором, действующим в одиночку в открытом море перед лицом врага, является рискованным делом. Тем не менее, концентрация огневой мощи, которую может использовать такой корабль, также делает его привлекательным, а скрытность корабля, обширные возможности оборонительного вооружения и лидерство Америки в области военных коммуникаций и сетей дает преимущество в живучести. Хотя это может привести к увеличению срока строительства, в результате появится корабль, более подходящий для задачи по потоплению вражеских машин. Судя по прогрессу, которого достигают потенциальные противники Америки в судостроении, эта задача будет актуальной в ближайшее время.