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В американском информационном агентстве The National Interest сообщили, что модернизированный вариант российского боевого корабля «Адмирал Нахимов» сможет ликвидировать любого противника.

Согласно словам автора материала Питера Сучиу, после обновления атомный крейсер ВМС России получит зенитные ракетные комплексы «Панцирь-М» и «Форт-М», а также новейшие радарные системы и установки РЭБ. В качестве вооружения морское судно получит противокорабельные ракеты «Калибр» и гиперзвуковые снаряды «Циркон».

Все это должно будет сделать данный крейсер опаснейшим кораблем РФ, который станет серьезной угрозой для флота НАТО. Эксперт также напоминает, что благодаря сразу двум атомным реакторам это судно может находиться в автономном плавании до двух месяцев.

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