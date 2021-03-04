Самый быстрый бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый большой бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый тяжелый бомбардировщик из когда-либо построенных. Все это относится к Ту-160 «Белый лебедь» (кодовое имя НАТО «Блэкджек»), унаследованному от советского времени самолету, который недавно получил новую жизнь. Статью об этом опубликовал иностранный журнал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Лебедь, ныряющий навстречу врагу

Ту-160 внешне чем-то похож на американский Rockwell B-1 Lancer, что дало толчок его развитию. Оба имеют крыло переменной стреловидности, оба сверхзвуковые. Однако на этом сходство заканчивается.

B-1 Lancer несколько меньше по размеру и является бомбардировщиком в классическом понимании. Ту-160, с другой стороны, больше используется в качестве боевой платформы, на которой ракеты запускаются из дверей бомбового отсека, в то время как «Белый лебедь» разгоняется до безопасного места со скоростью 2+ Маха. Это единственный бомбардировщик советской конструкции, который не несет какого-либо защитного оружия, хотя его колоссальная грузоподъемность в 40 тыс. кг. может составлять головокружительный набор обычных и/или ядерных вооружений.

Вы спросите, почему прозвище «Белый лебедь»? Потому что весь самолет покрыт блестящим белым светоотражающим покрытием. Это защита экипажа. Ту-160 может нести ядерную нагрузку, которая, очевидно, создает серьезный взрыв. Тепловая энергия ядерных взрывов огромна, и, отражая часть этого света, экипаж, по крайней мере теоретически, несколько более защищен.

Крылья с изменяемой стреловидностью уже не в моде, но имеют некоторые преимущества. Во время полета на малой скорости, например, при посадке или взлете, прямое крыло обеспечивает большую подъемную силу. На более высоких скоростях, особенно в сверхзвуковом диапазоне, прямое крыло вызывает ненужное сопротивление, а крыло с изменяемой стреловидностью будет более эффективным. Отсюда и возможность изменения стреловидности Ту-160. Он «разворачивает» крылья на более низких скоростях и «складывает» их при полете на сверхзвуковых.

Новая жизнь

Хотя в конструкции Ту-160 нет серьезных конструктивных недостатков, в качестве одного можно выделить его заметность.

Но скрытность – это сложно. И дорого. Единственный в России самолет-невидимка Су-57 имел множество проблем с конструированием и вряд ли в ближайшее время будет запущен в серийное производство. Причиной тому может стать низкая стоимость нефти, от которой зависит оборонный бюджет России, а также проблемы с двигателем, сложные для быстрого исправления.

Что делать, если новый дизайн не оправдывает ожиданий? Вернуться к тому, что было проверено, предложив обновления. В настоящее время Россия работает над модернизацией существующего парка Ту-160 с улучшенными двигателями и авионикой.

Исследовательский и аналитический центр Jamestown Foundation подробно рассказал об этой модернизации: «Производство модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 потребует тесного сотрудничества между несколькими различными заводами и организациями всей производственной цепочки, что было слабым местом России».

Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем мы увидим какие-нибудь новые бомбардировщики, летающие над Россией, «невидимки» или иные.