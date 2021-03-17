«Адмирал Кузнецов» – единственный авианосец в России. Он потерпел множество неудач: его сухой док затонул в 2018 году, а 70-тонный кран врезался в палубу, в результате чего погибли четыре человека и образовалась гигантская пробоина в кабине экипажа. В конце 2019 года корабль загорелся во время ремонтных работ. В общем, проблем было много. Но «Адмирал Кузнецов» продолжает плавать. Аналитики издания National Interest опубликовали статью об этом, перевод представлен изданием discover24.ru.

Проклятый корабль?

Неядерный авианосец (технически классифицируемый как тяжелый авианесущий крейсер для того, чтобы на законных основаниях плавать в Турецких проливах) имеет репутацию очень ненадежного. Отчасти проблема связана с паровыми турбинами и котлами. В развернутом состоянии «Кузнецов» сопровождает буксирное судно поддержки на случай поломки, не позволяющей ему добраться до порта своим ходом.

В интервью The Telegraph Питер Робертс, морской эксперт из Королевского института объединенных служб, объяснил восприятие проклятых кораблей в военно-морской культуре. «В военно-морском фольклоре есть что-то, что называется проклятым кораблем, а Кузнецов, несомненно, неудачный корабль». Частично проблема проистекает из чертежей, частично из чистой случайности. «Кузнецов – один из тех, у кого что-то идет не так из-за дизайна и просто из-за неудачи». В любом случае, это не тот корабль, на котором вы бы хотели оказаться.

Вода, вода везде, но пить нечего

После отправки адмирала Кузнецова в Сирию в 2017 году его сопровождали через Ла-Манш подразделения Королевского флота. Пока он двигался через канал, из дымовых труб авианосца поднимался густой черный дым. Корабль широко высмеивался в социальных сетях как серьезная опасность для окружающей среды.

Бомбы прочь

В 2018 году «Адмирал Кузнецов» находился на ремонте и обслуживании, когда затонул сухой док, на котором он стоял, ПД-50. Когда док затонул, на корабль рухнул 70-тонный кран, образовав массивную дыру в его корпусе.

ПД-50 был одним из, если не самым большим плавучим сухим доком в мире. Без него адмиралу Кузнецову придется использовать неплавучий сухой док, то есть не мобильный, а базирующийся на суше. Хотя это и не идеально, но это еще не конец для Адмирала Кузнецова.

Судя по всему, разрабатываются планы по повторному спуску ПД-50 на воду, хотя это еще предстоит выяснить. Однако почти наверняка то, что Адмирал Кузнецов, скорее всего, не проведет капитальный ремонт своей двигательной установки, который первоначально планировалось завершить в 2021 году.

SOS

Совсем недавно «Адмирал Кузнецов» находился в Мурманске, пришвартовался на ремонт. Пожар, предположительно вызванный падением горячего металла в результате сварки на промасленную ткань, в результате чего загорелась электрическая проводка. Пожар, хотя и не был огромным, принес ущерб на сумму 1-1,5 миллиарда долларов и два человека погибли.

Один источник предположил, что высокая стоимость ремонта при пожаре могла быть связана с заменой материалов, компоненты которых также воспламенились, поскольку эти части, возможно, находились на палубе в ожидании установки.

Неопределенное будущее

Если у России действительно есть потребность в авианосце, вопрос в том, можно ли продолжать тратиться на ремонт или лучше использовать эти деньги в другом месте. Однако можно сказать наверняка, что, несмотря на бесчисленные неудачи, испытанные «Адмиралом Кузнецовым», скорее всего, он будет дымно плыть в будущее с буксирами и на буксире.