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Совместный проект, в рамках которого Франция и Германия намеревались создать новейший истребитель, зашел в тупик из-за регулярных ссор между этими странами. Авторы американского издания The National Interest пишут о том, что Берлин с Парижем никак не могут поделить руководящие должности в проекте.

Военный аналитик Стивен Сильвер рассказывает, что Франция и ФРГ решили совместно создать новый боевой самолет еще в 2017 году. Согласно проекту, у них должен получиться истребитель-невидимка шестого поколения, который заменит французские Rafale и немецкие Eurofighter. Задуманные масштабы впечатляют – всего на разработку этого самолета планируется потратить 120 миллиардов долларов.

В прошлом году к проекту присоединилась еще и Испания, которая также не прочь заменить свои Eurofighter на новейшие истребители. Однако в настоящий момент их судьба вызывает большие вопросы.

Из-за постоянных распрей между Германией и Францией, которые находят проблемы то в финансировании, то в квотах рабочих мест от всех стран-участников, то в других вопросах, проект оказался на грани срыва. Автор публикации утверждает, что если ситуация не изменится, то либо каждое из государств будет заниматься созданием самолетов самостоятельно, либо состав участников заметно изменится.

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