Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева предстала на обложке мужского журнала Playboy в весьма откровенном виде.

Как сообщила Ивлеева на своей Instagram-страничке, эта фотосессия стала для неё чудесным подарком на её 30-летний юбилей, причём этот подарок она подарила сама себе. Кроме того, Настя указала, что считает это время для съёмки лучшим, и она уверена в себе. Также, по её словам, эта обложка стала наиболее дорогой за всё время русского Playboy, и над ней работали она сама и её команда.

В кадре Ивлеева снялась обнажённой, при этом грудь она прикрывает одной рукой. Этим снимком она поделилась в соцсети со своими поклонниками. Также блогерша сообщила, что в самом журнале есть и другие её фотографии, также обнажённые. Взял ли журнал у Ивлеевой интервью, как это обычно бывает, на данный момент неизвестно.

Вам может понравиться

США решили модернизировать свою систему ПРО из-за новейшего российского оружия

Соединенные Штаты собираются усовершенствовать ПО своей системы противовоздушной обороны из-за наличия у РФ гиперзвукового оружия. Американцы планируют модернизировать систему C2BMC, представляющую собой основной элемент ПРО. Это должно будет усилить американскую

Российский боксер Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил титулы чемпиона

Артуру Бетербиеву, боксеру из РФ, удалось отправить в нокаут уроженца Германии Адама Дайнеса. В результате он защитил свои чемпионские пояса по версиям IBF и WBC. Бой между немцем и россиянином

Forbes объяснил, как российские ВКС защищают Севморпуть

В информагентстве Forbes рассказали, как именно российские ВКС защищают Северный морской путь. Согласно словам автора материала Дэвида Экса, Соединенные Штаты и Россия пытаются увеличить сеть военных баз, позволяющую расширить возможности
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 14 °C |