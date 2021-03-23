Блогер и телеведущая Настя Ивлеева предстала на обложке мужского журнала Playboy в весьма откровенном виде.

Как сообщила Ивлеева на своей Instagram-страничке, эта фотосессия стала для неё чудесным подарком на её 30-летний юбилей, причём этот подарок она подарила сама себе. Кроме того, Настя указала, что считает это время для съёмки лучшим, и она уверена в себе. Также, по её словам, эта обложка стала наиболее дорогой за всё время русского Playboy, и над ней работали она сама и её команда.

В кадре Ивлеева снялась обнажённой, при этом грудь она прикрывает одной рукой. Этим снимком она поделилась в соцсети со своими поклонниками. Также блогерша сообщила, что в самом журнале есть и другие её фотографии, также обнажённые. Взял ли журнал у Ивлеевой интервью, как это обычно бывает, на данный момент неизвестно.