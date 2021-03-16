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Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева похвасталась подарком на юбилей от Филиппа Киркорова.

В Stories Instagram Ивлеева продемонстрировала дорогое ожерелье известного бренда Chanel. Как рассказала блогерша, она буквально лишилась дара речи, когда открыла коробку с подарком и увидела эту безумную красоту. Ивлеева отметила, что просто так найти такое ожерелье в продаже нельзя, и за него ещё нужно побороться. Сколько стоит такое ожерелье, блогерша не уточнила.

Также Ивлеева сообщила, что носить ожерелье собирается с гордостью, а затем передаст его своим наследникам.

Своё 30-летие Настя Ивлеева отметила 8 марта в одном из ресторанов Москвы. Были приглашены многие российские звёзды, в том числе Алла Пугачева и Максим Галкин, Лолита Милявская, Ксения Собчак, и многие другие. По словам блогерши, теперь подобные вечеринки будут устраиваться каждый год.

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