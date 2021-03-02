Американское космическое агентство запретило проведение ремонтных работ на МКС силами российских космонавтов.

Как сообщается, в переходном модуле «Звезда» на МКС образовалась трещина. Российские космонавты решили предотвратить её расширение путём просверливания на её концах отверстий. Этот способ часто используется автолюбителями при образовании трещин на лобовом стекле.

Однако Центр управления NASA не разрешил использовать этот метод и попросил дать их специалистам возможность изучить ситуацию. По словам космонавта Федора Юрчихина, американцы, по всей видимости, с подобным методом просто не сталкивались и не знают его эффективности. Также он отметил, что уже использовал дрель на борту МКС, и сверление в невесомости не особо отличается от сверления на Земле.