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10 марта православные чтят память святителя Тарасия Константинопольского. В народе же этот день назвали днём «Тараса Бессонного».

Существует множество примет и запретов, связанных с этим днём. Так, считается, что в этот день нельзя спать днём и ранним вечером, и ложиться спать можно лишь после захода солнца. В противном случае считалось, что человек может заболеть лихорадкой.

При этом 10 марта можно начать лечение от какой-либо болезни – считалось, что в таком случае человек быстрее выздоровеет.

Кроме того, 10 марта нельзя строить каких-либо планов, иначе они «рухнут», также нельзя делать крупных и серьёзных покупок. При этом можно и даже следует делиться деньгами с родными и близкими людьми. Считалось, что чем больше отдашь в этот день, тем больше вернётся. Для привлечения денег также советуется класть их на кухонный стол.

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