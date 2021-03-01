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46-летний мужчина, который в прошлом году напал на 9-летнюю девочку, получил 13 лет тюремного заключения. Суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Инцидент произошел в начале октября прошлого года. Мужчина попал на камеры управляющей компании, а также находящегося напротив магазина, поэтому доказать его виновность было делом несложным. В ходе следствия выяснилось, что житель Чебоксар вошел в подъезд и последовал в лифт за 9-летней девочкой.

Там он совершил нападение на ребенка, после чего сбежал. Розыску злоумышленника поспособствовали камеры. Именно по видеозаписям удалось установить его личность и в конечном итоге задержать. В ходе допроса выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за кражи, а за год до нападения на девочку освободился из мест заключения.

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