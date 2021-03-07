В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошло тройное убийство.

Как сообщается, инцидент произошёл в селе Газ-Сале. Вечером 6 марта здесь в одной из квартир были найдены тела, принадлежащие 51-летнему мужчине и 59-летней женщине. Спустя несколько часов в другой квартире было найдено тело 52-летнего мужчины. На всех трёх телах имелись колото-резаные раны.

В ходе расследования был установлен преступник. Им оказался 32-летний мужчина, который ранее уже был судим. Отмечается, что и убийца, и все его жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого было назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.