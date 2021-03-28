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Российский БПЛА «Орион» принял участие в испытаниях, в ходе которых уничтожил списанный самолёт L-39.

Сюжет об испытаниях беспилотника показал телеканал «Россия 24». На записи можно увидеть, как беспилотник производит запуск управляемой ракеты «воздух-земля». Целью ракеты является учебный самолёт L-39, который находится на земле. После поражения ракетой самолёт начинает гореть.

Атака была совершена с высоты 1,5-3 километра, оператор беспилотника находился в 60 километрах от цели.

«Орион», как сообщается, имеет максимальную взлётную массу 1100 килограмм, а его боевая нагрузка составляет до 250 килограмм. В качестве вооружения используются малогабаритные управляемые ракеты, а также корректируемые авиабомбы. Вооружение используется для атаки наземных целей. Также отмечается, что БПЛА способен находиться в полёте до суток.

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