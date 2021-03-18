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Жительница Одессы, дозвонившаяся на украинский телеканал «Наш», рассказала о том, как улучшилась жизнь крымчан после воссоединения с Россией. Она привела примеры собственных знакомых и родственников, которые в настоящее время живут на полуострове.

Так, одна знакомая, по словам женщины, на Украине не могла позволить себе организовать свадьбу мечты, а в российском Крыму с легкостью добилась этого. Там же она нашла и мужа, с которым сейчас живет счастливо.

Родственники женщины, которые жили в Крыму до 2014 года и продолжают там жить сейчас, постоянно брали кредиты, так как доходов, получаемых на украинских предприятиях, ни на что не хватало. Даже сломанный холодильник они не могли поменять на новый. После 2014-го ситуация существенно улучшилась и семья полностью довольна жизнью.

Одесситка заявила, что сейчас крымчане вряд ли захотят возвращаться в нищую страну, которой остается Украина. Они всем довольны, у них нормальные доходы, никто не преследует русскоязычных, постоянно развивается инфраструктура. Сами крымчане говорят о том, что «агрессор» заботится о них гораздо лучше, чем Украина, которая за 25 лет для Крыма не сделала ничего.

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