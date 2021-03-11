Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У Киева была лишь одна возможность удержать Крым под своим контролем. Для этого полуостров нужно было планомерно заселять крымскими татарами и жителями Западной Украины, уверен украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Он также отметил, что потеря полуострова была неизбежной, так как у живущего там народа и государства не было и не будет каких-либо общих целей. Поэтому сейчас даже нет никакого смысла говорить о возвращении Крыма.

По мнению политолога, Украине еще 30 лет назад надо было разделиться. Тогда юго-восток страны присоединился бы к России, а вся остальная территория имела все шансы стать частью Европы. Только в этом случае можно было бы избежать конфликтов как с другими государствами, так и внутри страны.

За 30 лет власть абсолютно ничего не сделала для того, чтобы интегрировать Крым в Украину, поэтому результат ее бездействия оказался очевидным, заявил политолог.

Вам может понравиться

Эксперты MW рассказали, почему США и НАТО боятся истребителя МиГ-31

Соединенные Штаты и НАТО считают российский истребитель МиГ-31 угрозой для себя, пишут авторы издания Military Watch. Также они приводят причины, по которым США до сих пор боятся самолета, впервые влетевшего

НАТО намерено вмешаться в боевой конфликт на Донбассе

Визит британских военных на передовую на Донбассе, а также на позиции украинских войск – это не случайность, считают авторы портала Avia.Pro. Они уверены, что в случае наступления ВСУ на самопровозглашенные

Чешский министр не исключил появление “ковидных паспортов” в ЕС уже в мае

В мае текущего года в оборот на территории Евросоюза будут выпущены цифровые «паспорта вакцинации», сообщил глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек. Он пояснил, что это всего лишь предположение, но какой-то
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – небольшая облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – ясно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – ясно, до -1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 11 марта – ясно, до -11 °C | Армавир: погода, 11 марта – небольшой снег, до -2 °C |