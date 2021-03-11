У Киева была лишь одна возможность удержать Крым под своим контролем. Для этого полуостров нужно было планомерно заселять крымскими татарами и жителями Западной Украины, уверен украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Он также отметил, что потеря полуострова была неизбежной, так как у живущего там народа и государства не было и не будет каких-либо общих целей. Поэтому сейчас даже нет никакого смысла говорить о возвращении Крыма.

По мнению политолога, Украине еще 30 лет назад надо было разделиться. Тогда юго-восток страны присоединился бы к России, а вся остальная территория имела все шансы стать частью Европы. Только в этом случае можно было бы избежать конфликтов как с другими государствами, так и внутри страны.

За 30 лет власть абсолютно ничего не сделала для того, чтобы интегрировать Крым в Украину, поэтому результат ее бездействия оказался очевидным, заявил политолог.