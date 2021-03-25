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Максим Степанов, глава украинского Минздрава, опубликовал в соцсети «Фейсбук» сообщение о том, что в стране уже 3-й день подряд фиксируют рекордное количество смертей от COVID-19.

В опубликованном тексте говорится о том, что за прошедшие сутки из-за коронавирусной инфекции умерли 362 пациента, что на 20 человек больше, чем днем ранее. При этом на Украине зарегистрировали почти 16,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что является высочайшим значением с момента старта пандемии.

Глава ведомства уточнил, что среди заболевших оказались 446 сотрудников медучреждений и 786 детей. При этом из больниц выписали 6,7 тысячи пациентов в связи с их выздоровлением. Наибольшее количество зараженных зафиксировали в столице Украины, а также в Житомирской и Одесской областях.

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