читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эшелоны с военной техникой, стягивание сил к линии разграничения, участившиеся минометные и гранатометные обстрелы – все это указывает на подготовке Украиной полномасштабного наступления на Донбасс. Кроме того, появился еще один тревожный звоночек – Верховная Рада заявила о рассмотрении законопроекта, который дает возможность в 24 часа провести мобилизацию резервистов.

Информацию об этом озвучил Александр Завитневич, который руководить в ВРУ комитетом по обороне, разведке и нацбезопасности. Он рассказал о так называемом «оперативном резерве», который должен встать в строй всего за сутки.

Эксперты считают, что данный законопроект открывает проблемы украинских ВС. Мгновенная мобилизация обычно требуется лишь тогда, когда в регулярной армии не хватает сил для наступления. Также, по мнению специалистов, граждане Украины, находящиеся в резерве могут просто проигнорировать мобилизацию. Да и ВСУ не слишком горят желанием переходить в наступление, поэтому могут не подчиниться приказам командования.

Вам может понравиться

Глава Минобороны Болгарии совершил полет на штурмовике Су-25

После завершения ремонта истребителей Су-25, которые имеются на вооружении Болгарии, их боеспособность лично проверил глава оборонного ведомства страны Красимир Каракачанов. Он поднял самолет в небо с аэродрома на болгарской базе

Sina: гиперзвуковой комплекс “Авангард” стал “звонкой пощечиной” для США

Соединенные Штаты в 2019 году со скепсисом восприняли заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новейшего гиперзвукового оружия. И поплатились за это, пишет китайское издание Sina. Нынешняя риторика США уже

Учеников школы Красноармейска вернули на удаленное обучение из-за массового отравления

В подмосковном городе Красноармейск учеников школы №1 снова отправили на дистанционное обучение по причине массового отравления школьников. Учителя, работающие в этом образовательном учреждении, отметили, что в настоящее время специалисты СЭС
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 марта – ясно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 2 марта – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 марта – небольшая облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 марта – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 2 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 2 марта – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 2 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C |