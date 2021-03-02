Эшелоны с военной техникой, стягивание сил к линии разграничения, участившиеся минометные и гранатометные обстрелы – все это указывает на подготовке Украиной полномасштабного наступления на Донбасс. Кроме того, появился еще один тревожный звоночек – Верховная Рада заявила о рассмотрении законопроекта, который дает возможность в 24 часа провести мобилизацию резервистов.

Информацию об этом озвучил Александр Завитневич, который руководить в ВРУ комитетом по обороне, разведке и нацбезопасности. Он рассказал о так называемом «оперативном резерве», который должен встать в строй всего за сутки.

Эксперты считают, что данный законопроект открывает проблемы украинских ВС. Мгновенная мобилизация обычно требуется лишь тогда, когда в регулярной армии не хватает сил для наступления. Также, по мнению специалистов, граждане Украины, находящиеся в резерве могут просто проигнорировать мобилизацию. Да и ВСУ не слишком горят желанием переходить в наступление, поэтому могут не подчиниться приказам командования.