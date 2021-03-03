Экс-депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол призвала ВСУ быть готовыми к «захвату Крыма» в любой момент. Она считает, что молниеносное наступление украинских войск позволит им вернуть полуостров под контроль Киева.

По словам Черновол, Украина должна находиться в готовности «вернуть Крым» военным путем «буквально завтра». Бывший парламентарий заявила, что рано или поздно политическая ситуация в России войдет «зону турбулентности», чем необходимо воспользоваться Киеву.

Заявления о «возвращении Крыма» делают многие украинские политики, которые мечтают взобраться повыше по карьерной лестнице. Этим грешит и президент Владимир Зеленский. Он недавно заявлял, что ожидает от Европы продолжения санкционного давления на РФ, чтобы исключительно мирным политическим путем вернуть Донбасс и Крым. Также украинский лидер предложил Европе помощь в разработке санкций, так как он опасается «российской агрессии».