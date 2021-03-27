Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил о намерении выдворить из Крыма всех россиян после того, как Украина вернёт себе власть на полуострове.

Своё заявление министр озвучил во время беседы с представителями телеканала «Дом». По словам Резникова, речь идёт о тех гражданах, кто переехал в Крым «непонятным путём» – то есть не через пункты пропуска Украины. Этих людей Резников обвинил в нарушении закона. Они не являются гражданами Украины, и, даже если оказались в Крыму насильно, они являются пособниками совершаемого Россией преступления. А это значит, что их требуется депортировать.

Резников указал, что в Крым было «завезено» около 500 тысяч граждан России. При этом, если они приехали в Крым через официальную украинскую часть или КПВВ, то претензий к ним, наверное, не будет.