Елена Якименко, глава депздрава Одессы, сообщила, что у ряда медработников ухудшилось самочувствие после получения прививки от коронавируса с применением препарата Covishield, созданного в Индии.

Согласно словам украинской чиновницы, на прошлой неделе вакцинацию прошли около шестидесяти сотрудников медицинских учреждений. При этом у 22 человек повысилась температура тела до 38,5 градуса. Некоторые врачи также пожаловались на общее ухудшение состояния.

Руководительница ведомства добавила, что врачи рассчитывали на получение вакцины от американской компании Pfizer, однако, когда им рассказали, что поступил препарат из Индии, многие из них отказались от прививания. К примеру, в клинической больнице №5 из 67 медиков привиться решили только 27 человек.