Принято считать, что Крым Украине «подарил» Никита Хрущев, однако на самом деле это совсем не так, уверен журналист Сергей Пивоваров, представляющий сайт «theБабель».

Он рассказал, что только после передачи полуострова под управление Киева он превратился из разрушенной пустыни в цветущий сад. Именно Украина снабдила Крым водой через Северо-крымский канал, восстановила памятники и другие достопримечательности, построила новые дороги и необходимые для комфортной жизни объекты инфраструктуры.

Также при Украине в Крыму появилась троллейбусная линия от Ялты до Симферополя.

Что касается Хрущева, он не мог единолично принять решение о таком щедром подарке Киеву. Все дело в том, что Никита Сергеевич управлял страной под контролем Климента Ворошилова и Григория Маленкова, которые были продолжателями идей Иосифа Сталина.