читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Принято считать, что Крым Украине «подарил» Никита Хрущев, однако на самом деле это совсем не так, уверен журналист Сергей Пивоваров, представляющий сайт «theБабель».

Он рассказал, что только после передачи полуострова под управление Киева он превратился из разрушенной пустыни в цветущий сад. Именно Украина снабдила Крым водой через Северо-крымский канал, восстановила памятники и другие достопримечательности, построила новые дороги и необходимые для комфортной жизни объекты инфраструктуры.

Также при Украине в Крыму появилась троллейбусная линия от Ялты до Симферополя.

Что касается Хрущева, он не мог единолично принять решение о таком щедром подарке Киеву. Все дело в том, что Никита Сергеевич управлял страной под контролем Климента Ворошилова и Григория Маленкова, которые были продолжателями идей Иосифа Сталина.

Вам может понравиться

В Минобороны Китая заявили о надежде на сотрудничество с Вашингтоном

Пресс-служба китайского военного ведомства выразила надежду на сотрудничество с Соединенными Штатами на условиях паритета без конфронтации. Ее представители отметили, что совершенно ненужное соперничество влечет за собой проблемы для обоих государств,

Sohu: Смешной российский огнемет “Буратино” заставит противника плакать

Российская ТОС-1 «Буратино» — это настоящий огнедышащий дракон, от которого невозможно спрятаться, пишет китайское издание Sohu. Эксперты заявляют, что любой противник, попавший под удар этого огнемета, будет сметен с лица

В Керчи стартовал процесс формирования корпусов УДК проекта 23900

В Керчи на предприятии «Залив» стартовал процесс формирования корпусов новейших универсальных десантных кораблей. Сообщается, что в процессе проведения работ судостроители ориентируются на опыт, который они получили в ходе строительства боевых
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 марта – небольшая облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 2 марта – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 марта – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 марта – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 2 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 2 марта – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 2 марта – облачно с прояснениями, до 5 °C |