Представители правительства Сахалина сообщили о гибели трех детей в результате воспламенения, возникшего в одном из многоквартирных домов села Красногорск.

Отмечается, что огонь охватил квартиру, расположенную на 1-м этаже жилого здания №13, стоящего на улице Промышленная. Возраст погибших детей составлял один, три и четыре года. Во время пожара матери не было дома, так как она отправилась в магазин. Врачи попытались спасти малышей, однако им этого не удалось.

Отмечается, что органы опеки держали семью на учете. 26 февраля сотрудники ведомства посещали мать и ее детей, удостоверившись в наличии продуктов и других необходимых вещей. Согласно предварительным сведениям, в квартире воспламенился линолеум.