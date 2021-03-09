Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители правительства Сахалина сообщили о гибели трех детей в результате воспламенения, возникшего в одном из многоквартирных домов села Красногорск.

Отмечается, что огонь охватил квартиру, расположенную на 1-м этаже жилого здания №13, стоящего на улице Промышленная. Возраст погибших детей составлял один, три и четыре года. Во время пожара матери не было дома, так как она отправилась в магазин. Врачи попытались спасти малышей, однако им этого не удалось.

Отмечается, что органы опеки держали семью на учете. 26 февраля сотрудники ведомства посещали мать и ее детей, удостоверившись в наличии продуктов и других необходимых вещей. Согласно предварительным сведениям, в квартире воспламенился линолеум.

Вам может понравиться

Из эфира программы Comedy Club на ТНТ была вырезана шутка Павла Воли про “дворец Путина”

Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли, которая касалась «расследования о дворце», из его последнего выступления. Во время своего выступления юморист произнёс монолог, который касался ненависти в Сети. В том числе
  • Анна
  • 06.03.2021
  • читать 1 минуту

Армия Ливана открыла огонь по израильским беспилотникам

На канале Al Manar сообщили, что ливанские военнослужащие атаковали два беспилотника Израиля, нарушившие границу Ливана. Отмечается, что один из разведывательных дронов был обнаружен над объектами армии Ливана в области Мейс-эль-Джебель,

Армия ДНР нанесла массированный артиллерийский удар по позициям ВСУ

Представители народной милиции ДНР сообщили о нанесении ответного артиллерийского удара по позициям вооруженных сил ВСУ, в результате которого была ликвидирована орудийная батарея противника. Отмечается, что обстрелу подверглись позиции 58-й бригады
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 9 марта – переменная облачность, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 марта – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 9 марта – небольшой снег, до 2 °C | Подольск: погода, 9 марта – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 9 марта – небольшой снег, до 4 °C |