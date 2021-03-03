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На Первом канале уже 9 марта стартует показ исторической драмы «Угрюм-река».

Несмотря на то, что сериал является экранизацией романа Вячеслава Шишкова, он не будет полностью повторять его события. Так, как заявил режиссёр Юрий Мороз, изменениям подверглись некоторые сюжетные линии – они были изменены или дописаны. Кроме того, для того, чтобы современный зритель лучше понимал Прохора Громова, была изменена его мотивация.

Действие сериала происходит в Сибири конца XIX – начала XX века. Петр и Прохор Громовы, являющиеся отцом и сыном, влюбляются во вдову Анфису. Намереваясь избавиться от мешающего ему сына, Петр посылает его перейти Угрюм-реку, которая считается непроходимой. Однако Прохор выполняет это поручение, но, по возвращению, собирается начать покорение Сибири.

Съёмки сериала проводились в Москве, Минске, Суздале, а также на Урале. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Юлия Пересильд и Александр Балуев. Всего в сериале 16 серий.

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