читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые провели исследования штаммов бактерий, которые в разное время были обнаружены на международной космической станции, и сообщили, что четыре из них ранее были неизвестны науке.

Бактерии скрывались в изношенном HEPA-фильтре, отправленном на Землю в 2011 году, на обеденном столе, а также в куполе и на верхней панели исследовательской станции. Нашли их американские и индийские ученые.

По словам биологов, все неизвестные штаммы принадлежат бактериям, не способным наносить вред здоровью человека. Напротив, они принимают участие в процессе азотофиксации и борются с патогенными микроорганизмами, поражающими растения.

Штамм, который обнаружили в фильтре, был идентифицирован учеными как Methylorubrum rhodesianum. Остальные распознать не удалось, поэтому им присвоили новые названия – IIF1SW-B5, IF7SW-B2T и IIF4SW-B5.

Биологи объяснили появление бактерий на МКС тем, что на станции выращивается несколько видов овощных культур. Также они отметили, что в скором времени намереваются сделать еще несколько важных открытий – космонавты, находящиеся на МКС уже собрали для них около тысячи образцов микроорганизмов.

Вам может понравиться

Журнал The National Interest составил рейтинг самого смертоносного оружия Америки

Американский истребитель 5 поколения F-35C Lightning II занял лишь последнее четвертое место в рейтинге самого смертоносного оружия США, составленного экспертами издания The National Interest. Он проиграл даже винтовке Barrett M82,

Эксперты увидели на вооружении Азербайджана необычные комплексы С-300

Турция и Азербайджан в настоящий момент проводят совместные учения у армянских границ. В ходе маневров они отрабатывали атаку на позиции зенитно-ракетных комплексов С-300, что очень заинтересовало экспертов портала Avia.Pro. Они

Пушков назвал Зеленского “фейковым президентом” из-за высказывания по Крыму

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «фейковом» референдуме в Крыму в 2014 году возмутили сенатора Алексея Пушкова. Он высказался в том духе, что это бывший комик является «фейковым президентом», который
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 марта – небольшой снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 марта – пасмурно, до -1 °C | Королев: погода, 19 марта – небольшой дождь, до 8 °C | Подольск: погода, 19 марта – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 8 °C |