Ученые провели исследования штаммов бактерий, которые в разное время были обнаружены на международной космической станции, и сообщили, что четыре из них ранее были неизвестны науке.

Бактерии скрывались в изношенном HEPA-фильтре, отправленном на Землю в 2011 году, на обеденном столе, а также в куполе и на верхней панели исследовательской станции. Нашли их американские и индийские ученые.

По словам биологов, все неизвестные штаммы принадлежат бактериям, не способным наносить вред здоровью человека. Напротив, они принимают участие в процессе азотофиксации и борются с патогенными микроорганизмами, поражающими растения.

Штамм, который обнаружили в фильтре, был идентифицирован учеными как Methylorubrum rhodesianum. Остальные распознать не удалось, поэтому им присвоили новые названия – IIF1SW-B5, IF7SW-B2T и IIF4SW-B5.

Биологи объяснили появление бактерий на МКС тем, что на станции выращивается несколько видов овощных культур. Также они отметили, что в скором времени намереваются сделать еще несколько важных открытий – космонавты, находящиеся на МКС уже собрали для них около тысячи образцов микроорганизмов.