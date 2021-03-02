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На макете универсального десантного корабля «Варан» появилась модель необычного самолета, которого точно нет в распоряжении российских ВКС, сообщает портал Avia. Pro. Эксперты попытались выяснить, что это за воздушная машина.

По словам специалистов, новая модель изображает самолет, который в настоящий момент проходит под названием «изделие 4.12». Он представляет собой легкий фронтовой истребитель, который ранее анонсировала компания МиГ. Но сейчас конструкторы никак не могут решить, делать его двух- или все же одномоторным.

По первоначальному плану они собирались снабдить истребитель лишь одним двигателем. Кроме того, из особенностей модели можно выделить складывающиеся крылья, которые позволят размещать самолет даже на ограниченных пространствах. Имеется и ряд других характеристик, позволяющих сделать компактный истребитель быстрым и маневренным, превратить его в грозную силу.

Как уже упоминалось, аналогов этого самолета в России пока нет, однако специалисты предполагают, что он появится одновременно с УДК «Варан».

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