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На лице мужчины, который умер в отделении полиции №75 в Петербурге, выявлены следы насилия. Известно, что мужчину задержали за вождение авто без соответствующих документов и оставили на ночь в камере.

Полицейские заявляют, что ночью задержанный почувствовал себя плохо. Он упал на пол и потерял создание. Медики, которых вызвали правоохранители, помочь ничем уже не смогли – мужчина скончался.

Через три дня матери задержанного была выдана справка с причиной смерти – сердечной недостаточностью. Но следы насилия, найденные на шее и лице 29-летнего мужчины, указывают на то, что умер он не от болезни сердца.

Адвокат мужчины заявляет, что он был абсолютно адекватным, в день задержания не пил, несмотря на 23 февраля. Единственной проблемой юрист назвала именно неосторожное вождение.

В настоящий момент над этим делом работают следователи. Фотографии мужчины с гематомами и кровоподтеками переданы следствию. Также проводятся необходимые экспертизы, призванные установить истину.

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